Баллов:20 Пересказ эпизода с кольцом (Дубровский) Дайте пожалуйста открытый ответ!

Гость: Гость:

Верейский приезжает в свое поместие.Но Маша не хочет за него замуж,она думает о Дубровском.Она с Дубровским встречается,обещая ему не выходить за Верейского.Владимир дает Маше кольцо,сказав,что если ,вдруг беда,она должна это кольцо положить в дупло дерева и тогда она узнает,как ей быть..Маша,перед свадьбой написала Верейскому,чтобы он отказался от неё.Кирила Петрович узнал о письме и назначил свадьбу уже на завтра.Саша хочет помочь Маше,отнести кольцо,но её перехватывает оборвыш;ему кольцо очень понравилось.Помог садовник.На обратном пути ,навстречу попался Троекуров.Он узнает всё и запирает мальчика,который попозже пробирается в имение....