Помогите вставить буквы и объяснить

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Помогите вставить буквы и объяснить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И; и; слитно, т; и; слитно, ё; ъ; слитно, ничего; ъ; слитно, ы; и; ы; о; слитно; о; а, о; сс, ничего; о; ь; слитно; раздельно, ь; слитно; ъ; слитно; ъ; сс; и; слитно, д; ё; раздельно, д
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