Ok Реши задачу самые крупные пресноводные рыбы осетровые белуга достигает в длину 4 с половиной метров это на 180 сантиметров больше чем Амурский осетр Калуга бывает вдвое длиннее осетр Какова длина крупный крупный Калуге в отв...

Математика
Ok Реши задачу самые крупные пресноводные рыбы осетровые белуга достигает в длину 4 с половиной метров это на 180 сантиметров больше чем Амурский осетр Калуга бывает вдвое длиннее осетр Какова длина крупный крупный Калуге в ответ в метрах и сантиметрах сколько дней вот если
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5 метра=450 см 450-180=270 (см) - амурский осетр 270*2=540 (см) - калуга 3м 70 см = 370 см. 540-370=170 (см) - калуга длиннее лодкиКомментарии   Отметить нарушение
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