Ok Реши задачу самые крупные пресноводные рыбы осетровые белуга достигает в длину 4 с половиной метров это на 180 сантиметров больше чем Амурский осетр Калуга бывает вдвое длиннее осетр Какова длина крупный крупный Калуге в отв...

Математика

Ok Реши задачу самые крупные пресноводные рыбы осетровые белуга достигает в длину 4 с половиной метров это на 180 сантиметров больше чем Амурский осетр Калуга бывает вдвое длиннее осетр Какова длина крупный крупный Калуге в ответ в метрах и сантиметрах сколько дней вот если

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