Дальше перевести плиз

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Предполагается изучить 5-6 предметов, которые вы будете учиться в университете тогда. Она длится в течение двух лет. Если вы не англичанин вы должны пройти через программу Foundation. Она длится в течение года и более интенсивно, чем программы А-уровня. Обычно эта программа проводится в колледже или университете вы собираетесь ввести. Первым шагом является степень бакалавра. Это talmes вас 3 л лет, чтобы получить его. И если вы будете собирается быть врачом, то это займет еще несколько лет Тогда, если вы хотите, вы можете взять степень магистра Loautse ERE Vou deenen