Жизнь в соленой воде

Окружающий мир
Жизнь в соленой воде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь в солённой воде характерна только морским жителям.Людям жизнь в соленой воде невозможна!
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