Жизнь в соленой воде
Окружающий мир
Жизнь в соленой воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь в солённой воде характерна только морским жителям.Людям жизнь в соленой воде невозможна!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Українська мова
Прошу! Синтаксичний розбір: Того можливо не знайду я слова щоб наш прекрасний оспівати край. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, б...
Русский язык
Рядом с каждым словом записать слово с орфограммой на это же правило :Чаща,моряк,п??яжка,льдина,Волга
Українська мова