Скольки складiв у словi язик

Українська мова
Скольки складiв у словi язик
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Автор: Гость
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Гость:
У цьому слові 2 склада
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