Помогите срочно ABCD - ромб , CAD =36 градусов . найдите угол ADB

Геометрия
Помогите срочно ABCD - ромб , CAD =36 градусов . найдите угол ADB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку CAD =36, то и АCD =36  ( поскольку у треугольника CAD равны две стороны АД и ДС как стороны ромба (у ромба все стороны равны)) тогда АДС  = 180 - 36-36 = 108  чтобы найти АДВ надо 108/2= 54 ° ( из треугольника АДС, потому что ВД является и медианой , и бисектрисой, и высотой, поскольку треугольник равнобедренный) Ответ:54°
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