Помогите срочно ABCD - ромб , CAD =36 градусов . найдите угол ADB
Геометрия
Помогите срочно ABCD - ромб , CAD =36 градусов . найдите угол ADB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку CAD =36, то и АCD =36 ( поскольку у треугольника CAD равны две стороны АД и ДС как стороны ромба (у ромба все стороны равны)) тогда АДС = 180 - 36-36 = 108 чтобы найти АДВ надо 108/2= 54 ° ( из треугольника АДС, потому что ВД является и медианой , и бисектрисой, и высотой, поскольку треугольник равнобедренный) Ответ:54°
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