Дополни значение разности 83-30 до круглого десятка
Математика
Дополни значение разности 83-30 до круглого десятка
Ответ(ы) на вопрос:
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83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65.64,63.62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46.45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30 или 83-53
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