Всем привет 1)почему пишется вестИбюль и три примера. 2)почему пишется преодОлет и три примера.
Русский язык
Всем привет 1)почему пишется вестИбюль и три примера. 2)почему пишется преодОлет и три примера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вестибюль словарное слово, как кровать и молоко преодолеть - проверяемая безударная гласная в коне ДОЛ. Сравни: долина, раздолье, доля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Швидкість течії дорівнює 3 км/год. Якою має бути власна швидкість човна, щоб він пр??йшов 12 км за течією і повернувся назад не пізніше ніж за 3 год?
Английский язык
Англ перестроить предложение в to be going to 1.Nick is at the front door. It is locked and he has the keys in his hand. 2.It is a Music lesso...
Физика
С высоты 14 метров на песок падает пуля из свинца. На сколько градусов она нагреетс??, если 50% потенциальной энергии пули перейдёт в её внутреннюю...