Помогите пожалуйста составить схему однородных членов, расставит знаки препинан??я. 6. Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником. 7. Вода в реке была теплая но очень мутная. 8. Течение подхватило льдину покружило на ...
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Помогите пожалуйста составить схему однородных членов, расставит знаки препинан??я. 6. Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником. 7. Вода в реке была теплая но очень мутная. 8. Течение подхватило льдину покружило на месте а потом понесло вперед и ударило в ледяной затор. 9. Булька перестал чесаться уложил широкую голову с белыми зубами промеж белых передних лапок. 10. В эту охоту я долго бегал по лесу но ни разу не перебежал дорогу кабану 11. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. 12. Захар открыл банку консервов достал горшочек с медом моченой брусники яблок грибов. 13. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва. 14. Я подошел к лавочке и накупил всем нашим девушкам платья. 15. Ребята гудели свистели издавали соловьиные трели. Заранее спасибо.
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Помогите пожалуйста составить схему однородных членов, расставит знаки препинания. 6. Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником. 7. Вода в рекебыла теплая но очень мутная. 8. Течение подхватило льдину покружило на месте а потом понесло вперед и ударило в ледяной затор. 9. Булька перестал чесаться уложил широкую голову с белыми зубами промеж белых передних лапок. 10. В эту охоту я долго бегал по лесу но ни разу не перебежал дорогу кабану 11. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. 12. Захар открыл банку консервов достал горшочек с медом моченой брусники яблок грибов. 13. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва. 14. Я подошел к лавочке и накупил всем нашим девушкам платья. 15. Ребята гудели свистели издавали соловьиные трели. Заранее спасибо.
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