Рядом с каждым словом записать слово с орфограммой на это же правило :Чаща,моряк,п??яжка,льдина,Волга
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Рядом с каждым словом записать слово с орфограммой на это же правило :Чаща,моряк,п??яжка,льдина,Волга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаща("ча", "ща" пиши с буквой "а") МОряк-мОре(безударная проверяемая гласная в корне слова). ПряЖка-пряЖечка(согласная проверяемая в корне слова) ЛЬдина(смягчающий мягкий знак) Волга(имя собственное, пишется с большой буквы)
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