Правда ли что, значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам
География
Правда ли что, значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам
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