Такси едет в аэропорт со скоростью 80 километров час до аэропорта 100 километров регистрация пассажиров заканчивается через полтора часа нужно ли таксист увеличить скорость чтобы приехать за полчаса до окончания регистрации

Математика
Такси едет в аэропорт со скоростью 80 километров час до аэропорта 100 километров регистрация пассажиров заканчивается через полтора часа нужно ли таксист увеличить скорость чтобы приехать за полчаса до окончания регистрации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет е нужно. 100:80=1.25 остается 5 минут до конца регистрации
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