Такси едет в аэропорт со скоростью 80 километров час до аэропорта 100 километров регистрация пассажиров заканчивается через полтора часа нужно ли таксист увеличить скорость чтобы приехать за полчаса до окончания регистрации

Математика

Такси едет в аэропорт со скоростью 80 километров час до аэропорта 100 километров регистрация пассажиров заканчивается через полтора часа нужно ли таксист увеличить скорость чтобы приехать за полчаса до окончания регистрации

Автор: Гость