Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.Даю 50 баллов за ответ!!!Умоляю!Помогите!

Английский язык

Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.Даю 50 баллов за ответ!!!Умоляю!Помогите!

Автор: Гость