Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.Даю 50 баллов за ответ!!!Умоляю!Помогите!

Английский язык
Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.Даю 50 баллов за ответ!!!Умоляю!Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моё окружение - надо написать про близких и друзей? или как
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