Нужно выписать словосочетания(существительное и прилагательное) и определить их род. Лиловая тучка плавится В огне румяной зари. Из мыльной пены мне нравится Пускать в саду пузыри. Блестят - золотые, цветистые, один за др...

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Нужно выписать словосочетания(существительное и прилагательное) и определить их род. Лиловая тучка плавится В огне румяной зари. Из мыльной пены мне нравится Пускать в саду пузыри. Блестят - золотые, цветистые, один за другим скользит... Колышутся клёны ветвистые, Пичуга в листьях свистит.

Автор: Гость