Нужно выписать словосочетания(существительное и прилагательное) и определить их род. Лиловая тучка плавится В огне румяной зари. Из мыльной пены мне нравится Пускать в саду пузыри. Блестят - золотые, цветистые, один за др...
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Нужно выписать словосочетания(существительное и прилагательное) и определить их род. Лиловая тучка плавится В огне румяной зари. Из мыльной пены мне нравится Пускать в саду пузыри. Блестят - золотые, цветистые, один за другим скользит... Колышутся клёны ветвистые, Пичуга в листьях свистит.
Ответ(ы):
Гость:
Лиловая тучка (ж.р) Румяной зари (ж.р) Мыльной пены (ж.р.) Клёны ветвистые (клён -м.р.)
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