Рассказ про дружбу срочно

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Рассказ про дружбу срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У каждого человека есть друг.Человек без друга как мир без солнцы.Как говориться в народе Дружба дороже золота.Никогда нельзя предать друга это самая высокая наказания.Друг кто он?Друг когда беде помагает,трудные моменты вырушает.Друг говорит тебе в лицо а другим хвалет.Так хорошо что в жизне есть друзья и дружба.А что такое дружба вы говорите?Дружба это когда два или более многа человеков обзаются.Всегда будьте искренным друзьям.Дружбу никогда не закончивается если закончилась так это не дружба
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