Написать отзыв о рассказе Чехова "Хамелеон".Помогите пожалуйста.

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Название произведения всегда имеет особое значение, так как в нем, как правило, заключена основная мысль повествования и краткое его содержание. Рассказ Чехова имеет название «Хамелеон», идея хамелеонства показывается в рассказе в переносном смысле. Здесь хамелеон – это беспринципный человек, который очень легко меняет свое отношение к жизни, свои позиции в зависимости от сложившейся ситуации. Рассказ содержит в себе сатирическое обобщение. Очень важны в небольших рассказах имя, фамилия персонажа, поскольку они сразу описывают тех, о ком идет речь. Говорящие фамилии характеризуют персонажей и создают комический эффект. «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке», – так предстает перед читателем этот герой. Новая шинель в летнюю жару, узелок в руке и решето с конфискованным крыжовником в руках городового, сопровождающего Очумелова – символы власти.