Записать. уравненение и решить его. Сумма 156 и неизвестно числа равна частному 186467 и 263?
Математика
Записать. уравненение и решить его. Сумма 156 и неизвестно числа равна частному 186467 и 263?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
186467-263+х=156 х=186467+263-156
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