Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.
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Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.
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