Текст рассуждение грибов подберёзовик или подосиновик пожалуйста

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Подберезовик употребляют в пищу в вареном, жареном, сушеном и маринованном виде. По всей лесной зоне и даже в тундре среди кустарниковых берез он также, как подберезовик, является одним из самых распространенных и известных съедобных грибов. Можно ли его спутать с другими грибами?Спутать этот нарядный гриб с другими нельзя, он не имеет сходства также ни с одним ядовитым грибом. Подосиновик бывает ядовитый?Крупныедряблые подосиновики не следует собирать, так как они сгнивают сразу,еще в корзине, и становятся опасными для здоровья. Вы никогда не задумывались, почему гриб назвали подберёзовиком? Я считаю, что подберёзовик называется именно так изо того,что он растёт под берёзой. Поэтому название и идёт от слова выращенный под берёзой-подберёзовик