5 предложений с причастием

Гость: Гость:

1. Ободренные моей похвалой,мальчики отдали ключ от автомашины,2.Пришлось шкаф заказывать в соседнем Тагильском заводе,составлявшем главный центр округа Демидовских заводов, 3.Зато справа от меня поджимал человек с пустым рукавом,засунутым в карман ,4.5. А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию... Это была ямка,выложенная по краям тонкими стволиками,чтобы не обвалилась земля ,