5 предложений с причастием

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5 предложений с причастием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ободренные моей похвалой,мальчики отдали ключ от автомашины,2.Пришлось шкаф заказывать в соседнем Тагильском заводе,составлявшем главный центр округа Демидовских заводов, 3.Зато справа от меня поджимал человек с пустым рукавом,засунутым в карман ,4.5. А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию... Это была ямка,выложенная по краям тонкими стволиками,чтобы не обвалилась земля ,
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