Комек керек отырык олен кұрастұру керек адам қоныз қоян

Литература
Комек керек отырык олен кұрастұру керек адам қоныз қоян
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Ххххххмммммммммммммм
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