Телёнку-полгода,а козлёнку 3 месяца.Сколько месяцев будет козлёнку ,когда телёнку будет один год и два месяца?

Математика
Телёнку-полгода,а козлёнку 3 месяца.Сколько месяцев будет козлёнку ,когда телёнку будет один год и два месяца?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1г 2мес- 14 мес 14-3=11 мес
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