Телёнку-полгода,а козлёнку 3 месяца.Сколько месяцев будет козлёнку ,когда телёнку будет один год и два месяца?

Математика

Телёнку-полгода,а козлёнку 3 месяца.Сколько месяцев будет козлёнку ,когда телёнку будет один год и два месяца?

Автор: Гость