Тело двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10с, достигло скорости 50м/с .Опред??лить путь ,пройденный телом за это время

Физика

Тело двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10с, достигло скорости 50м/с .Опред??лить путь ,пройденный телом за это время

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