Тело двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10с, достигло скорости 50м/с .Опред??лить путь ,пройденный телом за это время
Физика
Тело двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10с, достигло скорости 50м/с .Опред??лить путь ,пройденный телом за это время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Vo+at Vo=0 V=at отсюда a =V/t S=Vot+at^2/2 т.к Vo=0 S=at^2/2=Vt/2 S=50×10/2=250м
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