Тело двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10с, достигло скорости 50м/с .Опред??лить путь ,пройденный телом за это время

Физика
Тело двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10с, достигло скорости 50м/с .Опред??лить путь ,пройденный телом за это время
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Vo+at Vo=0 V=at отсюда a =V/t S=Vot+at^2/2 т.к Vo=0 S=at^2/2=Vt/2 S=50×10/2=250м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезду надо проехать a км.Он уже проехал b км.С какой скоростью ему надо ехать, чтоб?? пройти оставшийся путь за 3 часа ?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, очень срочно N1. Найти у' и у" x=3(t-sint) y=3(1-cost) N2. Найти у' tgy=4y-5x
Ответить
Математика
У=4х-9+х² как решить
Ответить
Математика
Задание 41 не понимаю
Ответить
Математика
Как пишетя чыфра милион
Ответить