Тело массой 3кг движется со скоростью 4м/с и ударяется о неподвижное тело такой же ??ассы. Считая удар центральным и неупругим, определите количество теплоты, выделившееся при ударе.

Физика
Тело массой 3кг движется со скоростью 4м/с и ударяется о неподвижное тело такой же ??ассы. Считая удар центральным и неупругим, определите количество теплоты, выделившееся при ударе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M*V1=2*m*V V=V1/4 Q=Ek1-Ek2=m*V1^2/2-2*m*(V1^2/4)/2=m*V1^2/2-m*V1^2/4=m*V1^2/4=3*16/4=12 Дж
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