Тело массой 3кг движется со скоростью 4м/с и ударяется о неподвижное тело такой же ??ассы. Считая удар центральным и неупругим, определите количество теплоты, выделившееся при ударе.

Физика

Тело массой 3кг движется со скоростью 4м/с и ударяется о неподвижное тело такой же ??ассы. Считая удар центральным и неупругим, определите количество теплоты, выделившееся при ударе.

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