Тело прошло первую половину пути за время 3с, вторую за время 9с. Определить средню?? путевую скорость тела, если длина пути S=25м

Физика
Тело прошло первую половину пути за время 3с, вторую за время 9с. Определить средню?? путевую скорость тела, если длина пути S=25м
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Гость:
9·3=27 вот и всё так что это легко или это не правильно
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