Тема, ідея, основна думка.. твору Тараса Шевченка "Лілея". Дуже потрібно.

Українська література
Тема, ідея, основна думка.. твору Тараса Шевченка "Лілея". Дуже потрібно.
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Автор: Гость
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Гость:
 Тема: зображення страждань дівчини (лілеї) через панську жорстокість і бездуховність. Ідея: висловлення співчуття героїні — представниці простого знедоленого народу. Основна думка: Нащо мене бог поставив / Цвітом на сім світі? / Щоб людей я веселила, / Тих самих, що вбили / Мене й матір? Жанр:Балада

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