Задача составь и реши задачу про три пешихода

Гость: Гость:

Из пункта А вышли 3 пешехода, скорость 1 пешехода - 6 кмч, скорость 2 пешехода в 3 раза меньше скорости первого пешехода, а скорость третьего пешехода на 2 больше чем скорость 1 и 2 пешехода вместе. Какова скорость каждого пешехода? 1)6:3=2(кмч) -скорость 2 пешехода 2)6+2=8(кмч) - скорости 1 и 2 пешеходов 3)8+2=10(кмч) - скорость третьего пешехода.