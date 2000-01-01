Перевод текста как анани семья провела выходные

Гость: Гость:

Энн и у меня был очень хороший день вчера. Было воскресенье, и мама, и папа были дома. Она встала поздно, почистила зубы и тщательно вымыла лицо. Она пошла на кухню и помогла матери приготовить завтрак. Они позавтракали вместе. День начался как обычно, но, затем Энн отца появилась идея. Он сказал: "Мы должны идти гулять." "Но я хотел купить новую одежду, - сказала мать. "И я хотел покататься на London Eye," сказала Энн. "Мы можем пойти в центр города и делать все эти вещи, - сказал отец. И они пошли в центр города и купил новую одежду для мамы и Энн. После этого они катались на London Eye и пошел в парк. В 2 часа дня Энн сказала: "я голоден". "Я знаю очень интересное кафе, - сказал я Анне. "Но вы должны закрыть глаза. Не смотрите. Это сюрприз." Энн и ее родители закрыли глаза и пошли в кафе. Они слышали звуки воды и дождя, обезьяна закричала, Лев зарычал. Они открыли свои глаза - они были в тропическом лесу. Они увидели зеленые деревья и забавные игрушки животных. Дело было зимой, на улице, но и в том, что кафе было лето. Еда была интересной. Они ели суп, летающий Дракон пицца и сладкий шоколадный Вулкан. У меня был кусок пицци Энн. Я не люблю сладкое. Энн очень понравилась кафе и ее отец купил ей маленькую игрушку слон в сувенирном магазине.