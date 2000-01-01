15 баллов!!! 9 класс!!! Решите задачу Рыжий цвет волос и голубые глаза наследуются как аутосомные рецессивные признаки. Определите генотипы родителей, генотипы потомства и вероятность рождения рыжего голубоглазого ребенка при ...
Биология
15 баллов!!! 9 класс!!! Решите задачу Рыжий цвет волос и голубые глаза наследуются как аутосомные рецессивные признаки. Определите генотипы родителей, генотипы потомства и вероятность рождения рыжего голубоглазого ребенка при браке рыжего голубоглазого мужчины с кареглазой темноволосой женщиной, отец которой был рыжий и голубоглазый (при условии независимого наследования признаков).
Ответ(ы):
Гость:
Генотипы родителей: мать - АаВв; отец - аавв Генотипы потомства: АаВв, Аавв, ааВв, аавв Рыжий голубоглазый аавв - вероятность 25% Ответ: 25%
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