В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по место еще 13 место в амфи??еатре. сколько всего место заняли ученики первого класса?

Математика

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по место еще 13 место в амфи??еатре. сколько всего место заняли ученики первого класса?

Автор: Гость