В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по место еще 13 место в амфи??еатре. сколько всего место заняли ученики первого класса?

Математика
В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по место еще 13 место в амфи??еатре. сколько всего место заняли ученики первого класса?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1*2+13=15, всё очень просто!!!
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