Помогите пожалуста нужно скласти писню або вирш використавши коротки або повни н??стягнени форми прикметника

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У комп ютера проблеми- І гукають сусідську кішку, він боїться Олі й Ємми, потім ждати, що вона бо вони хоч невеличкі, уполює гризуна. та гидкі в дівчаток звички: добре, що пухнастий гість відбирати в ньго мишку зранку техніку не їсть.