Помогите пожалуста нужно скласти писню або вирш використавши коротки або повни н??стягнени форми прикметника
Українська мова
Помогите пожалуста нужно скласти писню або вирш використавши коротки або повни н??стягнени форми прикметника
Ответ(ы):
Гость:
У комп ютера проблеми- І гукають сусідську кішку, він боїться Олі й Ємми, потім ждати, що вона бо вони хоч невеличкі, уполює гризуна. та гидкі в дівчаток звички: добре, що пухнастий гість відбирати в ньго мишку зранку техніку не їсть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Химия
Народ на помощь!! CH3 - CH - CL2 + NaOH(водный раствор) - ??? как я знаю должен получится как??й-то пикомплекс, в котором произойдет самовыброс...