Решите систему уравнений. Помогите срочно. В фигурной скобке. 2xy^2-x=2 xy-2y+2x-4=0

Гость: Гость:

Во втором уравнении преобразуем: у(х-2)+2(х-2)=0 у(х-2)=-2(х-2) у=(-2(х-2))/(х-2) у=-2 Подставим в первое уравнение это значение: 2*х*4-х=2 7х=2 х=2/7