Решите систему уравнений. Помогите срочно. В фигурной скобке. 2xy^2-x=2 xy-2y+2x-4=0
Алгебра
Решите систему уравнений. Помогите срочно. В фигурной скобке. 2xy^2-x=2 xy-2y+2x-4=0
Ответ(ы):
Гость:
Во втором уравнении преобразуем: у(х-2)+2(х-2)=0 у(х-2)=-2(х-2) у=(-2(х-2))/(х-2) у=-2 Подставим в первое уравнение это значение: 2*х*4-х=2 7х=2 х=2/7
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