Помiркуйте , чому в деяких птахiв яйця мають плямисте забарвлення
Право
Помiркуйте , чому в деяких птахiв яйця мають плямисте забарвлення
Ответ(ы):
Гость:
Тому, що у птахів оаке забарвлення тіла
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