Как понять односоставное предложение или нет?и как понять сложное предложение ил?? нет????

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Как понять односоставное предложение или нет?и как понять сложное предложение ил?? нет????
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