Кислород 1 Число электронов на наружном слое 2 формула гидрантного соединения 3 формула летучего водородного соединения 4 изменения химических свойств элемента по периоду и группе

Химия
Кислород 1 Число электронов на наружном слое 2 формула гидрантного соединения 3 формула летучего водородного соединения 4 изменения химических свойств элемента по периоду и группе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 6 3. Н2О 4. сверху вниз усиливаются металлические свойства, слева направо увеличивается электроотрицательность
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