Кислород 1 Число электронов на наружном слое 2 формула гидрантного соединения 3 формула летучего водородного соединения 4 изменения химических свойств элемента по периоду и группе

Химия

Кислород 1 Число электронов на наружном слое 2 формула гидрантного соединения 3 формула летучего водородного соединения 4 изменения химических свойств элемента по периоду и группе

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