Вставить пропущенное число круг разделен на 6 долей по часовой стрелке идут циф??ы: 2,6,15,34,73,?

Математика
Вставить пропущенное число круг разделен на 6 долей по часовой стрелке идут циф??ы: 2,6,15,34,73,?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю: 2х2+2= 6                 6х2+3=15                15х2+4=34                34х2+5=73                73х2+6=152     Все числа умножаются на 2 и каждый раз прибавляется на единицу больше, чем в предыдущем.
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