Кто из рассказа Лева Николаевичя Толстого "Кавказкий попленник " описан в данном отрывке : "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно,бородка и усы подстрижены,- белые,как пух , а лицо сморщиное...": А)...

Литература

Кто из рассказа Лева Николаевичя Толстого "Кавказкий попленник " описан в данном отрывке : "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно,бородка и усы подстрижены,- белые,как пух , а лицо сморщиное...": А)Жилин Б)Костылин С)Кази-Мугамед D)Красный татарин

Автор: Гость