Кто из рассказа Лева Николаевичя Толстого "Кавказкий попленник " описан в данном отрывке : "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно,бородка и усы подстрижены,- белые,как пух , а лицо сморщиное...": А)...
Литература
Кто из рассказа Лева Николаевичя Толстого "Кавказкий попленник " описан в данном отрывке : "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно,бородка и усы подстрижены,- белые,как пух , а лицо сморщиное...": А)Жилин Б)Костылин С)Кази-Мугамед D)Красный татарин
Ответ(ы):
Гость:
По-моему вариант D)-красный татарин.
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