Помогите пожалуйста с 4 по 11

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с 4 по 11
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4. Иелік форма- нікі,дікі,тікі Мысалы: Ол кітап әпкемдікі. 11. Жануарлар сезімтал және ұрпағына қамқор оларды баулып өсіреді.
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