Выпишите из текста составные именные сказуемые. Озеро Асаль стало известно евро??ейцам с недавнего времени. Это самый соленый водоем на планете. Его вода в 10 раз солонее океанской. Это самая низкая точка Африканского континен...

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Выпишите из текста составные именные сказуемые. Озеро Асаль стало известно евро??ейцам с недавнего времени. Это самый соленый водоем на планете. Его вода в 10 раз солонее океанской. Это самая низкая точка Африканского континента — 155 метров ниже уровня моря. 2 Летняя температура воздуха здесь иногда превышает 50 градусов. Асаль — одно из самых негостеприимных мест на Земле. На окружающих его холмах из лавы растет только случайно попавшая сюда колючка. Здесь не поют птицы, даже ящерица не пробежит по берегу. Но это место обладает необыкновенной красотой. У озера не обрывистые, а пологие берега. Они покрыты блистающими на солнце соляными корочками разных цветов: бледно-зелеными, темно-синими, фиолетовыми. На берегу попадаются крупные образования из соли. Они похожи на стеклянные капустные кочаны.

Автор: Гость