3/4 как найти от 240
Математика
3/4 как найти от 240
Ответ(ы):
Гость:
240:4*3=60*30=180 Рад был помоч)
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