Що називається абсолютною і відносною вологістю?

Гость: Гость:

Абсолютна вологість - це кількість водяної пари (у грамах), що фактично міститься в 1 м кубічному повітря в даний момент часу за даної температури. Відносна вологість - це відношення (у відсотках) абсолютної вологості до максимально можливої вологості за даної температури.