Що називається абсолютною і відносною вологістю?

География
Що називається абсолютною і відносною вологістю?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абсолютна вологість - це кількість водяної пари (у грамах), що фактично міститься в 1 м кубічному повітря в даний момент часу за даної температури. Відносна вологість - це відношення (у відсотках) абсолютної вологості до максимально можливої вологості за даної температури.
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