Продолжить ряды омонимов (в тетради), записать 10 пословиц, в которых есть синонимы\антонимы, подчеркнуть их.

Русский язык
Продолжить ряды омонимов (в тетради), записать 10 пословиц, в которых есть синонимы\антонимы, подчеркнуть их.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ласточка день начинает, а соловей кончает. Вели бог дать, не вели бог отнять. Из большой тучи малый дождь Умный себя винит, глупый - своего товарища Сытый голодного не разумеет. Ешь горькое - доберешься и до сладкого. Мало спалось, да много виделось.
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