Продолжить ряды омонимов (в тетради), записать 10 пословиц, в которых есть синонимы\антонимы, подчеркнуть их.
Русский язык
Продолжить ряды омонимов (в тетради), записать 10 пословиц, в которых есть синонимы\антонимы, подчеркнуть их.
Ответ(ы):
Гость:
Ласточка день начинает, а соловей кончает. Вели бог дать, не вели бог отнять. Из большой тучи малый дождь Умный себя винит, глупый - своего товарища Сытый голодного не разумеет. Ешь горькое - доберешься и до сладкого. Мало спалось, да много виделось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прошу помогите!!! ДАМ 31 балл!!! Мне нужно написать сочинение на тему: "как я помогал своей маме". СОЧИНЕНИЕ должно быть связано с этими картинками...
Математика
Физика
Сравните между собой газообразное твердое состояние вещества. что общего и в чём ??азличия в этих состояниях?