Прошу помогите!!! ДАМ 31 балл!!! Мне нужно написать сочинение на тему: "как я помогал своей маме". СОЧИНЕНИЕ должно быть связано с этими картинками!!! ПРОШУ ЧТО БЫ СОЧИНЕНИЕ НЕ СИЛЬНО ПОВТОРЯЛИСЬ С ИНТЕРНЕТСКИМИ!!!!!!!!!!!!!!

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Прошу помогите!!! ДАМ 31 балл!!! Мне нужно написать сочинение на тему: "как я помогал своей маме". СОЧИНЕНИЕ должно быть связано с этими картинками!!! ПРОШУ ЧТО БЫ СОЧИНЕНИЕ НЕ СИЛЬНО ПОВТОРЯЛИСЬ С ИНТЕРНЕТСКИМИ!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость