Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега на правый есть двухместная лодка с одним местом для гребца и одним для пассажира грести могут только мужчины рейс это пересечение реки и нельзя грести 2 рейса подряд если...

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Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега на правый есть двухместная лодка с одним местом для гребца и одним для пассажира грести могут только мужчины рейс это пересечение реки и нельзя грести 2 рейса подряд если женщины оказываются на берегу или в лодке вдвоём с кем нибудь (без третьих лиц) то этот должен быть её мужем как им всем переправиться? (когда лодка достигает берега сначала все обязаны из неё высадится

Автор: Гость