Помагите составить предложения со словосочетание-вернный друг 1-ое в Р. п. , 2-ое в В??н . п.,пожалуйста

Русский язык

Помагите составить предложения со словосочетание-вернный друг 1-ое в Р. п. , 2-ое в В??н . п.,пожалуйста

Автор: Гость