Помагите составить предложения со словосочетание-вернный друг 1-ое в Р. п. , 2-ое в В??н . п.,пожалуйста
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Помагите составить предложения со словосочетание-вернный друг 1-ое в Р. п. , 2-ое в В??н . п.,пожалуйста
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