Помагите составить предложения со словосочетание-вернный друг 1-ое в Р. п. , 2-ое в В??н . п.,пожалуйста

Русский язык
Помагите составить предложения со словосочетание-вернный друг 1-ое в Р. п. , 2-ое в В??н . п.,пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школьник пробежал одну стадию со скоростью 6м\сек. На сколько секунд его опередит ??портсмен, который бежит в 2 раза быстрее?
Ответить
Математика
Реши задачу Длина прямоугольника 4см, а ширина 3 см. Найти периметр прямойгольник??
Ответить
География
Що називається абсолютною і відносною вологістю?
Ответить
Математика
Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега на правый есть двухместная лодка с одним местом для гребца и одним для пассажира грести мо...
Ответить
Английский язык
Помагите пожалуйста срочно до 21:00
Ответить