рассказ о зайца 4 класс
Литература
рассказ о зайца 4 класс
Ответ(ы):
Гость:
Жил-был зайчик. но не обычный,он был смелый. как-то раз злой лев алион напал на беззащитного тегренка. зайчик очень быстро побежал и на бегу схватил тегренка. злой алион побежал за ними . но зайчик остановился и прыгнул на алиона. алион испугался и убежал.
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