рассказ о зайца 4 класс

Гость: Гость:

Жил-был зайчик. но не обычный,он был смелый. как-то раз злой лев алион напал на беззащитного тегренка. зайчик очень быстро побежал и на бегу схватил тегренка. злой алион побежал за ними . но зайчик остановился и прыгнул на алиона. алион испугался и убежал.