Ребят помогите что можно написать в сочинение СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРПЕТ МОЛОДЕЖИ!

Обществознание
Ребят помогите что можно написать в сочинение СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРПЕТ МОЛОДЕЖИ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) понижения качества образования 2)количество малолетних преступников 3)ранние беремености 4)жизненные ценности 5)отношение молодежи к обществам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как рассчитать амплитуду температур? (Срочно) (Покороче) Заранее посибо^-^
Ответить
Литература
Кто из рассказа Лева Николаевичя Толстого "Кавказкий попленник " описан в данном отрывке : "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенц...
Ответить
Русский язык
Какое слово получится если в слове ПОДСЫЛАТЬ будет беглая гласная?
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с 4 по 11
Ответить
Русский язык
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Просклоняйте по падежам числительные - 865 конверты , 976 пеналов.
Ответить