Ребят помогите что можно написать в сочинение СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРПЕТ МОЛОДЕЖИ!
Обществознание
Ребят помогите что можно написать в сочинение СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРПЕТ МОЛОДЕЖИ!
Ответ(ы):
Гость:
1) понижения качества образования 2)количество малолетних преступников 3)ранние беремености 4)жизненные ценности 5)отношение молодежи к обществам
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