Площадь равностороннего треугольника = 25√3 см². Найти периметр треугольника. Ответ должен быть 30см

Геометрия
Площадь равностороннего треугольника = 25√3 см². Найти периметр треугольника. Ответ должен быть 30см
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