Морфологический разбор числительного тысяча шестьсот сорок два , семьдесят девять , три тысячи шестьсот пятнадцать
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Морфологический разбор числительного тысяча шестьсот сорок два , семьдесят девять , три тысячи шестьсот пятнадцать
Ответ(ы):
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Составные числительные " три тысячи шестьсот пятнадцать. Составные числительные " тысяча шестьсот сорок два" из двух чисел состоит семьдесят и девять. Составные числительные " семьдесят девять "
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